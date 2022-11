सावंतवाडीतील वीज पुरवठा वारंवार खंडित होत असल्याने राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी आक्रमक

Advertisements

NCP office bearers are aggressive as power supply in the city is frequently interrupted

सावंतवाडी शहरातील वीज पुरवठा वारंवार खंडित होत असल्याने राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी आक्रमक झाले. तालुकाध्यक्ष पुंडलिक दळवी यांनी पदाधिकाऱ्यांसह येथील वीज कार्यालयाला धडक देत अधिकाऱ्यांना याबाबत जाब विचारला आहे. दरम्यान लोड शिफ्टींगमुळे वीज पुरवठा वारंवार खंडित करावा लागत असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. मात्र यापुढे अशा कोणत्याही प्रकार वीज पुरवठा केला जाणार नसल्याची हमी यावेळी अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांना दिली.यावेळी शहराध्यक्ष देवा टेमकर,हिदायतुल्ला खान, बाबल्या दुभाषी, राकेश नेवगी, इफ्तिकार राजगुरू आदी उपस्थित होते.

सावंतवाडी / प्रतिनिधी