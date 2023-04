सावंतवाडी / प्रतिनिधी

NCP regarding cleanliness in Sawantwadi city. A statement to the principal through the minority cell!

सावंतवाडी शहरातील स्वच्छतेबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अल्पसंख्यांक सेलच्या माध्यमातून सावंतवाडीचे मुख्याधिकारी श्री जावडेकर साहेब यांना निवेदन देण्यात आले . यावेळी अल्पसंख्यांचे जिल्हा उपाध्यक्ष, इफ्तिकार राजगुरू, शहराध्यक्ष देवेंद्र टेमकर, युवती जिल्हाध्यक्ष सावली पाटकर ,सावंतवाडी तालुका उपाध्यक्ष पावतीस फर्नांडिस ,राकेश नेवगी आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.