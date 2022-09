मोती तलाव कठड्यासंदर्भात राष्ट्रवादीचा सार्वजनिक बांधकामला घेराव

Advertisements

महिला शहर अध्यक्ष सायली दुभाषी यांनी घेतला आश्वासनाअंती घेराव माघे

NCP’s siege of public works in relation to Moti Talao Katha

सावंतवाडी शहर महिला राष्ट्रवादीच्या वतीने महिला राष्ट्रवादी शहराध्यक्ष एडवोकेट सायली काशिनाथ दुभाषी यांच्या शिष्टमंडळाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता मा अनामिका चव्हाण मॅडम यांना मोती तलावाचा हॉस्पिटल समोरील काही भाग कोसळलेला असून त्याला बरेच महिने झाले आहेत त्याची डागडुुजी अथवा दुरुस्ती अद्याप पर्यंत झाली नाही या धोकादायक बनलेल्या फुटपाथ मुळे रोज सकाळी व सायंकाळी तलावाभोवती फिरणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिक महिला पदचारी यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे याबाबत विचार करून लवकरात लवकर त्याची दुरुस्ती करावी व पुढील महिन्यात दिवाळीचा सण असल्याने तळ्याभोवती दीपोत्सव साजरा केला जातो व तसेच पावसाळा संपल्याने पर्यटकांची वर्दळ वाढणार असल्याने हा फूटपाथ त्वरित दुरुस्त करून नागरिकांना होणारा त्रास दूर करावा यासाठी घेराव घालण्यात आला.

त्यावर कार्यकारी अभियंता चव्हाण मॅडम यांनी मोती तलावाच्या कठड्याचे टेंडर पुढील आठवड्यात काढून टेंडर निघाल्यापासून आठ दिवसात काम सुरू करणार असल्याचे आश्वासन दिल्यामुळे झिरो मागे घेण्यात आला याप्रसंगी राष्ट्रवादी काँग्रेस महिला शहराध्यक्ष एडवोकेट सायली दुभाषी महिला जिल्हाध्यक्ष एडवोकेट रेवती राणे रत्नागिरी जिल्हा निरीक्षक सौदर्शनाबाबत देसाई युवती जिल्हाध्यक्ष सौ सायली पाटकर महिला तालुकाध्यक्ष समृद्धी परब सावंतवाडी तालुकाध्यक्ष पुंडलिक दळवी शहराध्यक्ष देवेंद्र टेमकर जिल्हा कार्याध्यक्ष उद्योग व्यापार हिदायतुल्ला खान तालुका तालुका उपाध्यक्ष काशिनाथ दुभाषी तालुका उपाध्यक्ष संतोष जोईल उद्योग व्यापार तालुका उपाध्यक्ष तालुका चिटणीस राकेश नेेवगी याकूब शेख युवक चे पदाधिकारी अर्षद बेग आधी उपस्थित होते.

सावंतवाडी/ प्रतिनिधी