बांदा रास्त दराच्या धान्य दुकानात दिवाळीच्या तोंडावर नेटवर्क गुल

Network Gul on the eve of Diwali in Banda Rast price grain shop

बांदा येथील शासनमान्य रास्त दराच्या दुकानात दिवाळीच्या तोंडावर नेटवर्क गुल झाल्याने ग्राहकातून संताप व्यक्त करण्यात आला.याबाबतची माहिती मिळताच भाजपच्या वतीने दुकानावर धडक मारत दिवाळी तोंडावर आली असून ग्राहकांना ऑनलाईन साठी ताटकळत न ठेवता त्यांना ऑफलाईन धान्य वितरित करावे अशी मागणी ग्रामपंचायत सदस्य जावेद खतीब यांनी केली. तर याबाबत लवकरच जिल्ह्या पुरवठा अधिकारी यांच्याकडे लेखी मागणी करणार असे खतीब यांनी सांगितले.तर एकूण या कार्यपद्धतीच्या हट्टाबाबत भाजपाच्या वतीने नाराजी व्यक्त केली.



यावेळी जावेद खतीब, सुभाष मोर्ये, भाजपा शहर अध्यक्ष बाबा काणेकर, गुरू सावंत, युवा नेते संदीप बांदेकर, आदी उपस्थित होते.

बांदा / प्रतिनिधी