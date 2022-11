निर्मला सीतारामन यांचा डिसेंबरमध्ये पुन्हा बारामती दौरा

Advertisements

पुणे / प्रतिनिधी :

Nirmala Sitaraman visit again to Baramati in December केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या पुन्हा डिसेंबरमध्ये बारामतीचा दौरा करणार असून, त्यांच्या दौऱ्याची पूर्वतयारी करत संघटन बांधणी करण्यासाठी केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग आणि जलशक्ती राज्यमंत्री प्रल्हादसिंग पटेल येत्या 11 व 12 नोव्हेंबरला बारामती मतदारसंघाचा दौरा करणार असल्याची माहिती भाजप पुणे जिल्हा उपाध्यक्ष राहुल शेवाळे आणि संघटन सरचिटणीस धर्मेंद्र खांडारे यांनी बुधवारी पत्रकार परिषदेत दिली.

भाजपाने आगामी लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रमुख खासदार शरद पवार यांचा बालेकिल्ला असलेल्या बारामती लोकसभा मतदारसंघावर वर्चस्व निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्माला सीतारामन यांच्याकडे या मतदारसंघाची जबाबदारी सोपविण्यात आली असून, सीतारामन यांनी यापूर्वी बारामतीत तीन दिवसांचा दौरा पूर्ण केला होता. यानंतर पुन्हा डिसेंबर महिन्यात त्या बारामती लोकसभा मतदारसंघाचा दौरा करणार आहेत.

याबाबत शेवाळे म्हणाले, बारामती लोकसभा मतदारसंघातील सहा विधानसभा मतदारसंघात केंद्रीय राज्यमंत्री दौरा करतील. यात ते कोअर टिम लोकसभा-विधानसभा बैठक, कार्यकर्ता मेळावा, शेतकरी व महिला बचत गट मेळावा, कार्यकर्त्यांच्या भेटी तसेच चर्चा करणार आहेत. मतदारसंघातील संघटन, सक्षमीकरणावर भर दिला जात असून, निवडणुकीच्या अनुषंगाने सर्व बूथ रचना नियुक्ती पूर्ण करण्यात आली आहे. केंद्रीय राज्यमंत्री प्रल्हादसिंग पटेल यांच्यासोबत दौऱ्यात बारामती लोकसभा मतदारसंघाचे प्रभारी आमदार राम शिंदे, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, सुनील कर्जतकर, माजी राज्यमंत्री संजय भेगडे, वासुदेव काळे, जिल्हाध्यक्ष गणेश भेगडे, आमदार राहुल कुल, भीमराव तापकीर, अविनाश मोटे हे असणार आहे.