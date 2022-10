Nobel Prize 2022: अर्थशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक जाहीर ; ‘या’ तीन अर्थशास्त्रज्ञांना मिळालं अर्थशास्त्राचे नोबेल

Advertisements

ऑनलाईन टीम/तरुण भारत

यंदाच्या अर्थशास्त्रातील नोबेल पुरस्काराची घोषणा (Nobel Prize) करण्यात आली आहे. आर्थिक संकट आणि बँकांची भूमिका (for research on banks and financial crises)यासंबंधी संशोधन करणाऱ्या बेन बर्नानके (Ben S. Bernanke), डगलस डायमंड (Douglas W. Diamond) आणि फिलिप डायविग (Philip H. Dybvig) या अमेरिकेच्या तीन शास्त्रज्ञांना हा पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे. याबाबत नोबेल समितीच्या वतीनं गोधन केली आहे.



या पुरस्काराची घोषणा करताना नोबेल समितीने सांगितले की, या अमेरिकन अर्थशास्त्रज्ञांना बँका आणि आर्थिक संकटांवरील कामासाठी हा प्रतिष्ठेचा पुरस्कार देण्यात आला आहे. २०२१ मध्येही हा पुरस्कार तीन जणांना अर्थशास्त्रासाठी देण्यात आला. गेल्या वर्षी डेव्हिड कार्ड, जोशुआ अँग्रिस्ट आणि गुइडो इम्बेन्स यांना त्यांच्या कार्यासाठी अर्थशास्त्रातील नोबेल पारितोषिक देण्यात आले होते.



दरम्यान, आपल्या व्यवस्थेत बँकांची भूमिका काय, आर्थिक संकटाच्या काळात बँकांना कशा पद्धतीने कमी संवेदनशील करायचं याचा अभ्यास या तीन अर्थतज्ज्ञांनी केला आहे. तसेच बँकिंग व्यवस्थेते पतन हे अर्थव्यवस्थेला कशा पद्धतीने अडचणीत आणतं हे त्यांनी आपल्या अभ्यासातून दाखवून दिलं.