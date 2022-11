खड्ड्यांमुळे नव्हे तर गवा रेड्याच्या रहदारीमुळे ”तो” रस्ता धोकादायक!

Advertisements

Not because of the pit, but because of the traffic of Gava Redya, “that” road is dangerous!

खड्ड्यामुळे नव्हे तर गवा रेड्याच्या रहदारीमुळे सावंतवाडी शहर हद्द ते मळगाव घाटी आज सुमारे दोन किलोमीटर चा रस्ता वाहन चालकांसाठी धोकादायक बनला आहे. विशेषता सायंकाळी सहा वाजल्यानंतर रात्रीपर्यंत हा रस्ता वाहन चालकांसाठी जीवघेणा ठरत आहे .या रस्त्यावर अचानक गवे येत असतात त्यामुळे त्यांची टक्कर दुचाकी चार चाकी वाहनांची होत असते. गणेश चतुर्थीच्या दरम्यान तळवडे येथील चार चाकीला गवारेडयाने धक्का दिला होता .त्यावेळी दोघेजण जखमी झाले होते अलीकडेच या रस्त्यावरून पोलीस कर्मचारी दुचाकीने जात असताना त्याची धडक गवारेडयाला बसली त्यात तो बालमबाल बचावला त्या दोन दिवसांनी मंगळवारी रात्री मळगाव येथील एका व्यक्ती ती दुचाकीने जात असताना गवारड्याने टक्कर दिली त्यात तो किरकोळ जखमी झाला आहे. या रस्त्यावर गव्याच्या रहदारीमुळे रस्ता धोकादायक बंद आहे वाहन चालकांसाठी तो जीवघेणा ठरू शकतो. त्यामुळे या रस्त्यावरून येताना वाहन चालकाने सावधगिरीने येणे आवश्यक आहे अन्यथा जीवावर भेटू शकते व न खात्याने याबाबत तत्काळ सावधानतेचे फलक लावले पाहिजेत. जेणेकरून ,वाहनचालक या मार्गावरून सावधगिरीने येतील हा रस्ता खड्ड्यामुळे नव्हे तर गवारेड्यांच्या रहदारीमुळे धोकादायक बनला आहे.

सावंतवाडी / प्रतिनिधी