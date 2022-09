Advertisements

Now Chippi Airport will be known by the name of Ba Nath Pai–

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चिपी विमानतळाला आता बॅरिस्टर नाथ पै यांचे नाव दिले जाणार आहे .असा निर्णय आज मंत्रिमंडळात झाला . लढवय्ये देशभक्त असलेले नाथ पै हे सिंधुदुर्गचे सुपुत्र आहेत. बॅ. नाथ पै यांचे कार्य असामान्य असं आहे. त्यामुळे हा निर्णय त्यांच्या कार्याला सन्मान बहाल करणारा असाच आहे.

सावंतवाडी / प्रतिनिधी