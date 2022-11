‘मशाल भडकली आणि भगवा फडकला’; आता भविष्यातल्या लढाईची चिंता नाही; उद्धव ठाकरेंचे वक्तव्य

Advertisements

ऑनलाईन टीम/तरुण भारत

अंधेरी पूर्व विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या ऋतुजा लटके (Rutuja Latake) विजयी झाल्या आहेत. ऋतुजा लटके यांच्या या विजयानंतर ‘मशाल भडकली आणि भगवा फडकला’, असे वक्तव्य शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी केले.

यावेळी बोलताना ठाकरे म्हणाले, “कपट कारस्थानानंतर पहिली पोटनिवडणूक झाली. आमचं चिन्ह आणि नाव गोठवलं गेलं. मशाल चिन्ह घेऊन आम्ही निवडणूक लढलो. ही मशाल भडकली असून भगवा फडकला आहे याचा मला अभिमान आणि आनंद आहे. या विजयाचं श्रेय शिवसैनिकांसह आमच्यासोबत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, वंचित, कम्युनिस्ट पक्ष, संभाजी ब्रिगेड आणि हितचिंतकांचं आहे. त्या सर्वांचे मी आभार मानतो,” असं उद्धव ठाकरे यावेळी म्हणाले.



“लढाईची सुरुवातच विजयाने झाली असून भविष्याची लढाईची आता मला चिंता नाही. या निवडणुकीत ज्याप्रमाणे एकजुटीने हा विजय खेचून आणला, त्याचप्रमाणे यापुढेही विजय एकत्र मिळून खेचून आणू,” असा विश्वास उद्धव ठाकरेंनी यावेळी व्यक्त केला.



अंधेरी पूर्व विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या ऋतुजा लटके विजयी झाल्या आहेत. त्यांना एकूण 66 हजार 247 मते मिळाली. त्या पाठोपाठ ‘नोटा’ला 12 हजार 776 मते मिळाली. ऋतुजा लटके यांच्या या विजयानंतर ‘मशाल भडकली आणि भगवा फडकला’, असे वक्तव्य शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केले. तसेच, “ही आता लढाईची सुरूवात झाली आहे. त्यामुळे मला भविष्यातील लढाईची चिंता नाही”, असेही उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले.