मतपेटीवरील निवडणुक चिन्ह ठळक नसल्यामुळे उमेदवारांचा आक्षेप

Objection of the candidates as the election symbol on the ballot box is not prominent

मशीन वरील निवडणूक चिन्ह ठळक नसल्याबद्दल माजगाव ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदाच्या उमेदवार संजना सावंत आणि सदस्य पदाचे उमेदवार संजय कानसे यांनी आक्षेप घेतला. ठळक असलेले निवडणुक चिन्ह मशीनवर द्यावे अशी मागणी या दोन्हींनी निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे केली. मशीनवर निवडणुक चिन्ह ठळक नसल्यामुळे मतदारात संभ्रमावस्था निर्माण होणार आहे त्यामुळे ठळक असलेले चिन्ह मिळावे अशी मागणी त्यांनी केली. सावंत यांचे निवडणूक चिन्ह कपबशी तर कानसे यांचे निवडणूक चिन्ह सिलिंग फॅन आहे .असाच आक्षेप न्हावेली ,परपोली येथील उमेदवारांनी घेतला आहे बुधवारी 18 तारखेला होणाऱ्या ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी उमेदवारांना सावंतवाडी तहसीलदार कार्यालयात निवडणूक मशीन सिल करताना बोलावले होते यावेळी शिवसेनेचे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे उपजिल्हाप्रमुख चंद्रकांत कासार उमेदवार संजय कानसे, संजना सावंत आबा सावंत उपस्थित होते.

सावंतवाडी / प्रतिनिधी