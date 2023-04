न्हावेली / वार्ताहर

On April 5th at Aros, the play ‘Maja Kuna Kathe Mi’ will be performed

श्री देव हनुमान रंगमंच आरोस बाजार येथे हनुमान जन्मोत्सवानिमित्त बुधवार ५ एप्रिल रोजी रात्रौ ठिक १० वाजता लेखक दत्ता केशव लिखित व प्रविण मांजरेकर दिग्दर्शित तीन अंकी ह्रदयस्पर्शी नाटक ‘ माझा कुणा म्हणू मी ‘ हा नाट्यप्रयोग होणार आहे लाभ घेण्याचे आवाहन मंडळाने केले आहे.