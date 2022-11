१७ नोव्हेंबरला दोडामार्गात विद्युत ग्राहक मेळावा 

Advertisements

On November 17, electricity consumers will meet in Dodamarg

वीज ग्राहकांच्या मागणीनुसार १७ नोव्हेंबरला महावितरण कार्यालयात किंवा अन्य सोयीस्कर ठिकाणी विद्युत ग्राहक मेळावा आयोजित करण्याची मागणी येथील तालुका व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष लवू मिरकर व सचिव प्रशांत नाईक यांनी महावितरणचे उपअभियंता समीर नलावडे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली होती. त्या अनुषंगाने उद्या 17 नोव्हेंबरला बाजारपेठेतील पिंपळेश्वर हॉल येथे सकाळी 10 वा. ह्या मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे.



तालुका व्यापारी संघटनेकडे महावितरण संदर्भात वीज ग्राहक ज्यात प्रामुख्याने शेतकरी व व्यावसायिक ग्राहक यांच्या असलेल्या अनेक अडचणी लेखी व तोंडी स्वरूपात प्राप्त झालेल्या आहेत. या अडचणी गंभीर स्वरूपाच्या असून वीज नियामक मंडळाच्या निर्देशाप्रमाणे दर महिना ग्राहक मेळावा घेणे महावितरणवर बंधनकारक आहे. त्यामुळे येथील वीज ग्राहकांच्या मागणीनुसार १७ नोव्हेंबर रोजी सकाळी १० ते सायंकाळी ५ वा. या वेळेत महावितरण कार्यालयात किंवा अन्य सोयीस्कर ठिकाणी ग्राहकमेळा आयोजित करावा. त्यामुळे ग्राहकांना कोणत्याही प्रकारची अडचण येणार नाही याची योग्य ती दक्षता घेऊन या मेळाव्याचा प्रचार प्रसार व जनजागृती आपल्या कार्यालयामार्फत करावी अशी मागणी व्यापारी संघटनेने केली होती. या सर्व पार्श्वभूमीवर महावितरण मार्फत येथील पिंपळेश्वर हॉल मध्ये ह्या मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. तरी या मेळाव्याला वीज ग्राहकांनी आपल्या तक्रारी, गाऱ्हाणी, सार्वजनिक हिताच्या मागण्या मांडण्यासाठी मोठ्या संख्येने या मेळाव्याला उपस्थित राहावे असे आवाहन व्यापारी संघाचे तालुकाध्यक्ष लवु मिरकर यांनी केले आहे.

दोडामार्ग – वार्ताहर