आरोस येथे रामनवमीनिमित्त २२ ते ३१ मार्च पर्यत नाट्यमहोत्सवाचे आयोजन

न्हावेली / वार्ताहर

On the occasion of Ramnavami at Aros, a theater festival was organized from 22nd to 31st March

श्रीदेव गिरोबा युवक नाट्य मंडळ आरोस आयोजित , श्रीदेव गिरोबा रंगमंच आरोस गिरोबावाडी येथे रामनवमीनिमित्त बुधवार २२ ते ३१ मार्च रोजी नाट्यमहोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे .बुधवार २२ ते ३१ मार्च रोजी सायंकाळी ७ वाजता किर्तन , रात्री ९.३० वाजता महापुरुष दशावतार नाट्यमंडळ , सावंतवाडी यांचा ‘ शिव भंडारेश्वर ‘ गुरुवार २३ मार्च रोजी रात्री ९.३० वाजता नाईक मोचेमाडकर दशावतार नाट्यमंडळ , वेंगुर्ला यांचा ‘ पद्यनाभ स्वर्गप्राप्ती ‘ शुक्रवार २४ मार्च रोजी रात्री ९.३० वाजता कलेश्वर दशावतार नाट्यमंडळ , नेरुर ( भाई कलिंगण ) यांचा ‘ अर्धशिरा’ शनिवार २५ मार्च रोजी रात्री ९.३० वाजता श्रीदेव समुद्रनाथ दशावतार नाट्यमंडळ, पाट परुळे यांचा ‘ भिमकी हरण अर्थात रुक्मिणी स्वयंवर ‘ रविवार २६ मार्च रोजी रात्री ९.३० वाजता हेळेकर दशावतार नाट्यमंडळ, कारिवडे यांचा ‘ आईचा महिमा ‘ सोमवार २७ मार्च रोजी रात्री ९.३० वाजता अष्टविनायक दशावतार नाट्यमंडळ , निरवडे यांचा ‘ माहेरवाशिणी आई भवानी मंगळवार २८ मार्च रोजी रात्री ९.३० वाजता दत्तमाऊली दशावतार नाट्यमंडळ, सिंधुदुर्ग ‘ किमीक्षक व्रत ‘ गुरुवार ३० मार्च रोजी दुपारी १२ वाजता रामजन्म त्यानंतर रात्री १० वाजता श्रीदेव गिरोबा युवक नाट्य मंडळ,आरोस यांचा सामाजिक ह्रदयस्पर्शी दिग्दर्शक प्रवीण मांजरेकर यांचे दोन अंकी मालवणी नाटक ‘ गावकी ‘ शुक्रवार ३१ मार्च रोजी रात्री ९.३० वाजता कलेश्वर दशावतार नाट्यमंडळ, नेरुर यांचा ट्रिकसिनयुक्त ‘ अजिंक्यतारा ‘ हा नाट्यप्रयोग होणार आहे .