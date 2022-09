कळंबट डाकपालाकडून दीड लाखाचा अपहार

Advertisements

टाळसुरे/वार्ताहर

दापोली तालुक्यामधील कळंबट चा डाकपाल शैलेश जोगळेकर याने 1 लाख 56 हजार रुपयांचा अपहार (embezzlement) केल्याची तक्रार ज्ञानेश्वर बोंगाणे डाकघर निरीक्षक दापोली उपविभाग यांनी दापोली पोलीस स्थानकात दाखल केली आहे.



दापोली पोलिसांनी दिलेल्या माहिती नुसार शैलेश जोगळेकर हे कळंबट डाकघर येथे 16 ऑगस्ट 1993 पासून कार्यरत होते. (One and a half lakh embezzlement from Kalambat postman)



2 मे 2011 ते 4 जानेवारी 2022 या कालावधीत कळंबट येथे शाखा डाकपाल म्हणून काम करत होते. या कालावधी त्यांच्याकडून सुमारे 1 लाख 56 हजार रुपयाचा अपहार झाल्याचे उघडकीस आले आहे. या सरकारी रकमेचा अपहार झाल्याचे फिर्यादी ज्ञानेश्वर भोंगाने यांनी फिर्यादीत नमूद केले आहे. याप्रकरणी शैलेश जोगळेकर यांच्या विरोधात भादवि क्रमांक 409 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे . या प्रकरणाचा अधिक तपास पोलीस उपनिरीक्षक पड्याळ करीत आहेत.

