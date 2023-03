Organized an open nature photography competition on behalf of Anil Bhise Friends

प्रसिद्ध छायाचित्रकार कै बंडोपंत उर्फ मुरलीधर भिसे यांच्या स्मरणार्थ स्पर्धेचे आयोजन

सावंतवाडी येथील भारत फोटो स्टुडिओचे प्रसिद्ध छायाचित्रकार कै बंडोपंत उर्फ मुरलीधर भिसे यांच्या स्मरणार्थ अनिल भिसे मित्रमंडळाच्यावतीने खुल्या निसर्ग फोटोग्राफी स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. या स्पर्धेसाठी स्पर्धकांनी एकच फोटो गुरुवारी ३० मार्चपर्यंत संतोष परब 91 46 70 46 63 या व्हाट्सअपनंबरवर पाठवायचा आहे. या फोटो सोबत स्वतःचे नाव फोटोचे लोकेशन आवश्यक आहे. या स्पर्धेतील विजेत्यांना रोख पारितोषिकासह सहभागी स्पर्धकांना प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात येणार आहे.



या स्पर्धेत सहभागी होण्याचे आवाहन अभिमन्यू लोंढे, हेमंत केसरकर, संजय म्हापसेकर जतिन भिसे, गणेश हरमलकर रत्नाकर माळी, दीपक गावकर अनिल कुडाळकर, मोहन जाधव, अजय मडगावकर बेंजामीन फर्नांडिस, संतोष सावंत, मयूर चराटकर, प्रवीण मांजरेकर, राजेश मोंडकर, विजय राऊत यांनी केले आहे.