दोडामार्ग येथे हनुमान जयंती निमित्त विविध कार्यक्रमांचे आयोजन

दोडामार्ग / प्रतिनिधी

On the occasion of Hanuman Jayanti, various programs are organized at Dodamarg for two days

दोडामार्ग येथे हनुमान जयंती निमित्त दोन दिवस विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. बुधवार दि. ५ एप्रिल रोजी दुपारी १२ वा. हरिनाम सप्ताह प्रारंभ, सायंकाळी ७ वा. भजन, रात्री ९:३० वा. अमृतनाथ दशावतार नाट्य मंडळ म्हापण वेंगुर्ला यांचा पंढरीचा पहिला वारकरी हा नाट्य प्रयोग, गुरुवार ६ एप्रिलला सकाळी ६ वा. हनुमान जन्मोत्सव, दुपारी १:३० वा. सप्ताह सांगता व महाप्रसाद, सायंकाळी ४ वा. पावणीचा कार्यक्रम, रात्री ९ वा. महाबली हनुमान हा सिनेमा होणार आहे. या कार्यक्रमास भाविक व नाट्य रसिकांनी उपस्थित राहण्याच्या आवाहन हनुमान देवस्थान कमिटीने केले आहे.