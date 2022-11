…अन्यथा लोकवर्गणीतून डायलेसिस मशीन दुरुस्त करू-युवा रक्तदाता संघटनेचा इशारा

Advertisements

सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयातील डायलेसीस सुविधा बंद असल्यामुळे सावंतवाडी तालुका परिसरातील रूग्णांची गैरसोय होत आहे. याबाबत प्रशासनाचे लक्ष वेधूनही दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. त्यामुळे या डायलेसिस मशिनची दुरुस्ती न केल्यास प्रशासनाच्या निषेधार्थ युवा रक्तदाता संघटना लोकवर्गणीतून ही मशीन दुरुस्ती करून डायलेसिस सुविधा सुरळीत करणार असल्याचा इशारा युवा रक्तदाता संघटनेचे अध्यक्ष देव्या सुर्याजी यांनी दिला आहे.



सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात दररोज डायलेसीससाठी रूग्ण येतात. ग्रामीण भागातील रुग्णांचाही त्यात समावेश आहे. मात्र डायलेसीस मशीनच बंद असल्यामुळे या रूग्णांचे हाल होत आहेत. या महत्त्वाच्या आरोग्य सुविधेबाबत प्रशासनाचे अनेक वेळा लक्ष वेधण्यात आले. मात्र याबाबत कोणतीही कार्यवाही होत नसल्यामुळे डायलेसिस रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे जिल्हा आरोग्य विभागाने याची तात्काळ दखल घ्यावी आणि ही बंद डायलिसिस मशीन त्वरित दुरुस्त करून डायलेसिस सुविधा पूर्ववत सुरू करावी. अन्यथा आरोग्य प्रशासनाच्या निषेधार्थ युवा रक्तदाता संघटना पुढाकार घेऊन लोकवर्गणीतून बंद असलेली डायलिसिस मशीन दुरुस्त करून डायलेसिस रुग्णांना दिलासा देणार असल्याचा इशारा युवा रक्तदाता संघटनेचे अध्यक्ष देव्या सुर्याजी यांनी दिला आहे.

ओटवणे / प्रतिनिधी