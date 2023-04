न्हावेली / वार्ताहर

‘Pandhari’s first Varkari’ play on 8th April at Sonurli – Pakyachiwadi

नवयुवक कला क्रिडा मंडळ , सोनुर्ली – पाक्याचीवाडी येथे ( सोनुर्ली हायस्कुल नजीक ) शनिवार ८ एप्रिल रोजी रात्री ९ . वाजता लेखक दिक्षा दिनेश मराळ व अमृतनाथ दशावतार नाट्यमंडळ म्हापण यांचा ‘ पंढरीचा पहिला वारकरी ‘ हा नाट्यप्रयोग होणार आहे.