७० वर्षांनंतर भारतात पुन्हा दिसणार चित्ता! भारताचे खास विमान नामिबियात दाखल

Advertisements

ऑनलाईन टीम/तरुण भारत

भारतातील चित्त्याच्या आगमनाला आता सुमारे ५० तासांचा कालावधी शिल्लक असून नामिबियातील चित्ते बोईंगमध्ये बसण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. सध्या भारत सरकार ‘प्रोजेक्ट चित्ता’ (Project Cheetah) या विशेष मोहीमेत व्यस्त आहे. भारतातून नामशेष झालेला हा प्राणी पुन्हा आपल्या वातावरणात रुजावा, वाढावा यासाठी मोदी सरकारचे प्रयत्न सुरु आहेत. नामिबियाची राजधानी विंडहोक येथून चित्ते घेऊन शुक्रवारी विमान भारताकडे कूच करेल. चित्त्यांच्या स्थलांतरासाठी या विमानात विशेष बदल करण्यात आले आहेत. (pm modi birthday eight cheetah will come to india from namibia after 70 years kuno wildlife sanctuary)



भारतातून नामशेष झालेला हा प्राणी पुन्हा आपल्या वातावरणात रुजावा, वाढावा यासाठी मोदी सरकारचे प्रयत्न सुरु आहेत. त्यामुळे इंदिरा गांधींचं अधुरं राहिलेलं स्वप्नच मोदी पूर्ण करतायत असंही त्यामुळे म्हणता येईल. तब्बल ७० वर्षांनी भारतात चित्त्याचं पुनरागमन होणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या वाढदिवसादिवशीच १७ सप्टेंबरला नामिबियावरुन ८ चित्त्यांची पहिली बॅच भारतात दाखल होतेय. विशेष म्हणजे चित्त्यांना आणण्यासाठी भारताचे स्पेशल विमान नामिबियात पोहोचले आहे. या विमानावर चित्त्याचे एक सुंदर चित्र रेखाटण्यात आले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, चित्त्यांना प्रथम कार्गो विमानाने नामिबियाहून जयपूरला आणण्यात येणार आहे. त्यानंतर त्याच दिवशी हेलिकॉप्टरमधून मध्य प्रदेशातील कुनो-पालपूर राष्ट्रीय उद्यानात आणले जाईल. पीएम मोदी त्यांच्या वाढदिवशी त्यांच्याच हस्ते हे चित्ते देशात वास्तव्यासाठी सोडले जातील.

भारतात येणाऱ्या पाच नर आणि तीन मादी चित्त्यांचे लसीकरण करण्यात आले असून रेडिओ कॉलर लावण्यात आले आहे. हे विमान ‘अल्ट्रा लाँग रेंज जेट’ असून १६ तासांपर्यंत उड्डाण करण्यास सक्षम आहे. त्यामुळे ते इंधन भरण्यासाठी न थांबता नामिबियाहून थेट भारतापर्यंत उड्डाण करु शकेल. वैज्ञानिक शोधाला चालना देण्याच्या उद्देशाने अमेरिका आधारित आंतरराष्ट्रीय विविध विषयांशीसंबंधित व्यावसायिक सोसायटी ‘एक्सप्लोर्स क्लब’ने या हवाई मोहिमेला ध्वजांकित मोहीम असे नाव दिले आहे. या विमानाची संपूर्ण व्यवस्था पाहणारे ‘अ‍ॅक्शन एव्हीएशन’चे अध्यक्ष मार्कर आणि हॅमिश हर्डिग हे या मोहिमेवर ‘एक्सप्लोर्स क्लब’चा ध्वज घेऊन जातील. या संपूर्ण मोहिमेनंतर हा ध्वज न्यूयॉर्कमधील क्लबच्या मुख्यालयात संग्रहित केला जाईल.

हे ही वाचा : …मग मुख्यमंत्री कधी उठतात? अजित पवारांचा सवाल

मध्य प्रदेशात होणार कार्यक्रम

मध्य प्रदेशात १७ तारखेला आफ्रिकन चित्त्यांच्या स्थलांतराचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये पीएम मोदी सहभागी होणार असून देशाला चित्ता प्रकल्पाची भेट देणार आहेत. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी ही माहिती दिली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधानांच्या या कार्यक्रमाची श्योपूरमध्ये तयारी जोरात सुरू झाली आहे. श्योपूरमध्ये 7 हेलिपॅड बांधले जात आहेत, त्यापैकी ३ राष्ट्रीय उद्यानाच्या आत बांधले जात आहेत.