पुण्यात ‘PFI’च्या सहा कार्यकर्त्यांविरोधात प्रतिबंधात्मक कारवाई

पुणे / वार्ताहर :

Preventive action against six workers of ‘PFI’ in Pune पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या (PFI) सहा कार्यकर्त्यांच्या विरोधात कोंढवा पोलिसांनी मंगळवारी प्रतिबंधात्मक कारवाई करुन त्यांना ताब्यात घेतले.

अब्दुल अजीज बन्सल (रा. सुसवाली कॉम्प्लेक्स, कोंढवा), माज फैजान शेख, मोहम्मद कैस अन्वर शेख (दोघे रा. अशोका म्युज, कोंढवा), काशीफ नजीर शेख (रा. अशोक सुमीत सोसायटी, नुराणी कब्रस्तानजवळ, कोंढवा), दिलावर करीम सैय्यद (रा. युफोरिया सोसायटी, कोंढवा), आयमूल रशीद मोमीन (रा. एक्सेल होम्स सोसायटी, कोंढवा) अशी कारवाई करण्यात आलेल्या कार्यकर्त्यांची नावे आहेत.

काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) कोंढवा भागात कारवाई केली. या कारवाईत दोघांना ताब्यात घेण्यात आले. त्यानंतर पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करुन घोषणाबाजी केली. पोलिसांची परवानगी नसताना आंदोलन करुन सामाजिक तेढ निर्माण केल्याप्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. दरम्यान, कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी पोलिसांनी पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या सहा कार्यकर्त्यांच्या विरोधात मंगळवारी प्रतिबंधात्मक कारवाई करुन त्यांना ताब्यात घेतल्याची माहिती कोंढवा पोलिसांनी दिली आहे.

गुन्हय़ातील कलमांमध्ये वाढ

दहशतवाद्यांना रक्कम पुरवित असल्याच्या संशयावरून राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) केलेल्या कारवाईच्या निषेधार्थ पीएफआय संघटनेने परवानगी नसतानाही 23 सप्टेंबर रोजी पुण्यात जिल्हाधिकारी कार्यालय समोर आंदोलन केले. त्यावेळी ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ अशी घोषणाबाजी केल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्याप्रकरणी बंडगार्डन पोलिसांनी संघटनेविरूद्ध सामाजिक तेढ आणि देशविघातक कारवायांसाठी कट रचल्याचा ठपका ठेवला आहे. त्यानुसार गुन्हय़ातील कलमांमध्ये भारतीय दंड विधान 153 अ आणि ब, 109 नुसार वाढ केली आहे.