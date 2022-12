प्रा.शांताराम परुळेकर यांचे अल्पशा आजाराने निधन

Advertisements

Prof. Shantaram Dattaram Parulekar passed away after a brief illness

धी. बां. न. शि. प्र. मंडळ, मुंबई संस्थेच्या न्यू इंग्लिश स्कुल व कनिष्ठ महाविद्यालय भेडशीचे उच्च माध्यमिक वाणिज्य विभागाचे शिक्षक प्रा. शांताराम दत्ताराम परुळेकर यांचे मंगळवारी अल्पशा आजाराने दुःखद निधन झाले.

मागील काही दिवसांत त्यांच्यावर उपचार सुरू होते मात्र उपचारांना प्रतिसाद न मिळत असल्याने मंगळवारी येथे उपचारादरम्यान दुःखद निधन झाले.



त्यांच्या पश्चात पत्नी, मुलगे असा परिवार आहे. परुळेकर हे धी. बां. न. शि. प्र. मंडळ, मुंबई संस्थेच्या न्यू इंग्लिश स्कुल व कनिष्ठ महाविद्यालय भेडशीचे उच्च माध्यमिक वाणिज्य विभागात प्राध्यापक म्हणून अध्यापन करीत.नियमित हसतमुख,मनमिळाऊ असा त्यांचा स्वभाव होता तसेच एक विद्यार्थीप्रिय शिक्षक म्हणून परिचित होते. भेडशी येथील उच्च माध्यमिक वाणिज्य विभागाचा बारावीचा शंभर टक्के निकाल लावण्यात त्याचा मोठा वाटा असायचा.आज दुपारी त्यांच्या मूळ घरी कुडाळ नाबरवाडी येथे अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहे.प्रा.परुळेकर यांच्या निधनानंतर धी. बां. न. शि. प्र. मंडळ, मुंबई संस्था, अध्यक्ष, संचालक, पदाधिकारी,संस्थेच्या भगिनी शाळा तसेच न्यू इंग्लिश स्कुल व कनिष्ठ महाविद्यालय भेडशी प्राचार्य,सहकारी शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, विद्यार्थी माजी विद्यार्थी यांनी शोक व्यक्त केला.





दोडामार्ग / प्रतिनिधी