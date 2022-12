निबंध स्पर्धेत प्रा.सुषमा मांजरेकर राज्यात द्वितीय

Advertisements

Prof. Sushma Manjrekar second in the state in essay competition

महाराष्ट्र मराठी माध्यमिक शिक्षक संघातर्फे शिक्षकांसाठी आयोजित केलेल्या राज्यस्तरीय निबंध स्पर्धेत आरोस शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित विद्या विहार इंग्लिश स्कुल व कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या प्रा. सुषमा प्रवीण मांजरेकर यांनी राज्यात द्वितीय क्रमांक प्राप्त केला आहे.’कोविड 19 च्या काळात मराठी विषयाच्या अध्यपनासाठी आलेल्या अडचणी व मी केलेले उपाय ‘या विषयावर प्रा. सौ मांजरेकर यांनी दीर्घ निबंध लिहिला होता.

राज्यभरातील 200 हून अधिक शिक्षकांनी या स्पर्धेत भाग घेतला होता. गोंदिया येथे 8 जानेवारी रोजी होणाऱ्या एका कार्यक्रमात रोख रक्कम, सन्मानचिन्ह देऊन सौ मांजरेकर यांना सन्मानित करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र मराठी माध्यमिक संघांचे अध्यक्ष विजयकुमार लांडगे, कार्यकारी अध्यक्ष भरत गावडे, कार्यवाह पांडुरंग सुतार यांनी नुकतीच निकालाची घोषणा केली. राज्यस्तरीय स्पृहणीय यशाबद्दल प्रा. सौ. सुषमा मांजरेकर यांचे आरोस शिक्षण प्रसारक मंडळाचे अध्यक्ष निलेश परब, स्कुल कमिटी अध्यक्ष हेमंत कामत, सचिव शांताराम गावडे, सर्व संस्था पदाधिकारी, संचालक, मुख्याध्यापक सदाशिव धूपकर, सर्व शिक्षक, शिक्षतेतर कर्मचारी, पालक शिक्षक संघ उपाध्यक्ष संतोष पिंगुळकर, सर्व पालक व आजी – माजी विद्यार्थ्यांनी अभिनंदन केले आहे.

सावंतवाडी / प्रतिनिधी