Protest on behalf of Sawantwadi Buddhist Samaj RPI and NCP regarding the statement made by Minister Chandrakant Patal

कर्मवीर भाऊराव पाटील, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले ,या थोर महापुरुषांबद्दल उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केलेल्या बेताल वक्तव्या बाबत आज सावंतवाडी येथे बौद्ध समाज आरपीआय व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या पदाधिकारी यांच्या वतीने लोकशाही पद्धतीने शांततेत प्राथमिक स्वरूपात निषेध व्यक्त करण्यात आला.

सावंतवाडी / प्रतिनिधी