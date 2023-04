अभिमानास्पद ! वेंगुर्ला नगरपरिषद शहर सौंदर्य अभियान २०२३ स्पर्धेत राज्यात प्रथम

वेंगुर्ले, प्रतिनिधी

Proud! Vengurla Municipal Council City Beauty Campaign 2023 first in the state

शहर सौंदर्य करणं अभियान स्पर्धा २०२३ मध्ये क वर्ग नगरपरिषदा मध्ये वेंगुर्ले न. प. लाल राज्यात प्रथम क्रमांकाचे १५ कोटी रुपयांचे बक्षीस मिळाले आहे.राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था मध्ये शहर सौंदर्य करणं अभियान अंतर्गत शहर सौंदर्य करणं व स्वच्छता स्पर्धा २०२२ मध्ये ३० सप्टेंबर रोजच्या शासन निर्णयाव्दारे आयोजित करण्यात आली होती. या स्पर्धेत क वर्ग न. प. मध्ये वेंगुर्ले न. प. चार राज्यांत प्रथम क्रमांक आला असून १५ कोटींचे बक्षीस मिळाले आहे.



राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शालेय शिक्षण मंत्री दिपक केसरकर यांच्या हस्ते हे बक्षीस मुख्याधिकारी परितोष कंकाळ व डॉ अमितकुमार सोंडगे यांना आज प्रदान करण्यात आले.