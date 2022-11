सार्वजनिक बांधकामला दे धक्का आंदोलनाला सामोरे जावे लागेल- बबन साळगावकर

Advertisements

Public works will have to face De Jhak agitation – Baban Salgaonkar

सावंतवाडी शहरा मोती तलाव हा शहराचा आत्मा आहे या तलावाच्या काठावर बसून कवी केशवसुत ,कवी वसंत सावंत ,लेखक वि स खांडेकर अशा असंख्य साहित्यिकानी या मोती तलावाच्या काठावर आपल्या साहित्याचे अनेक पुष्प इथे गुंतलेले आहेत. आणि मोती तलाव म्हणता की सावंतवाडीतील नागरी तलावाचे भरभरून कौतुक करतात या मोती तलावाची भिंत गेली अनेक महिने भग्न अवस्थेमध्ये आहे. चुकीच्या नियोजनामुळे या निसर्गसंपन्न शहराची अधिकाऱ्याने अक्षरश दुर्दशा केलेली आहे येत्या वीस दिवसांमध्ये मोती तलावाच्या भिंतीचे काम सुरू करा . अन्यथा तीव्र आंदोलन करावे लागेल आणि त्याची पूर्ण जबाबदारी बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांवरती राहील याची नोंद सार्वजनिक मनकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी घ्यावी सार्वजनिक बांधकाम विभाग हा खायचे कुरण बनलेला आहे अनेक कामाचा दर्जा या विभागातील घसरलेला दिसायला येत आहे. प्राधान्याने सावंतवाडी शहरातील मोती तलावाचे बांधकाम सुरू करा अन्यथा संघर्षाला तयार राहा मोती तलावाच्या बांधकामाचा विलंब सहन केला जाणार नाही असा इशाराच बबन साळगावकर यांनी दिला आहे.

सावंतवाडी / प्रतिनिधी