Rajan Gawkar as President of Malvan Buying and Selling Association and Krishna Dholam as Vice President

मालवण तालुका खरेदी विक्री संघाच्या अध्यक्ष पदी राजन गावकर तर उपाध्यक्ष पदी पत्रकार कृष्णा ढोलम यांची निवड जाहीर आज बिनविरोध जाहीर करण्यात आली. भाजप कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

मालवण / प्रतिनिधी