Rajendra Wagle from Mathewada passed away due to heart attack

राजेंद्र शशिकांत वागळे वय 51 राहणार माठेवाडा सावंतवाडी यांचे बुधवारी रात्री राहत्या घरी हृदयविकाराच्या धक्क्याने निधन झाले. त्यांच्या पश्चात आई भाऊ वहिनी पुतणे पुतण्या असा परिवार आहे सावंतवाडी बाजारपेठेतील जनरल स्टोअर मालक आनंद आणि किशोर वागळे यांचे ते भाऊ होत.

सावंतवाडी / प्रतिनिधी