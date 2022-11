”स्मरण साखळी” पुस्तकाचं 15 रोजी प्रकाशन

Advertisements

Release of the book “Chain of Memories” on 15

कोकणात शिवसेना कशा प्रकारे उभी राहिली शिवसेनेत मी कसा संघर्ष केला गावागावात कशाप्रकारे शिवसेना वाढत गेली .याची माहिती देणारे स्मरण साखळी नावाच्या पुस्तकाचे 15 नोव्हेंबर रोजी प्रकाशन होत असल्याची माहिती ज्येष्ठ शिवसैनिक अण्णा केसरकर यांनी दिली आहे.सावंतवाडी पत्रकार संघ आणि अण्णा केसरकर मित्रमंडळ यांच्या माध्यमातून यथील श्री पंचम खेमराज महाविद्यालयाच्या सभागृहात सावंतवाडी संस्थानचे राजे खेमसावंत भोसले व माजी केंद्रीय मंत्री रमाकांत खलप तसेच दैनिक तरुण भारतचे समूह प्रमुख आणि सल्लागार संपादक किरण ठाकूर यांच्या उपस्थितीत असणारआहे. सावंतवाडी तालुका पत्रकार संघाचे अध्यक्ष प्रवीण मांजरेकर , जेष्ठ पत्रकार अभिमन्यू लोंढे , हे यावेळी उपस्थित होते ,.तरी हे पुस्तक युवकांनी वाचावे असे आवाहन यावेळी त्यांनी केले .

सावंतवाडी / प्रतिनिधी