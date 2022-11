वेंगुर्लेतील रेकॉर्ड डान्स आणि नृत्य स्पर्धेचा निकाल जाहीर

Advertisements

नितीश कुडतरकर आयोजित स्पर्धा

Result of record dance and dance competition announced in Vengurle

वेंगुर्लेत दिवाळी निमीत्त नितीश कुडतरकर यांनी आयोजित केलेल्या रेकॉर्ड डान्स स्पर्धेत लहान गटात सोहम जांभोरे, मोठय़ा गटांत पुजा राणे तर जोडी नृत्य स्पर्धेत एम. जे. ग्रुप यांनी प्रथम क्रमांक पटकाविले.

दिवाळीचे औचित्य साधून नितीश कुडतरकर यांनी वेंगुर्ले माणिकचौक येथील व्यासपिठावर आयोजित केलेल्या या रेकॉर्ड डान्स व जोडी नृत्य स्पर्धेचे उदघाटन सुनील डुबळे यांच्या हस्ते झाले. यावेळी उपस्थित मान्यवरांत डॉ. आर. एम. परब, उमेश येरम, अंतरा रगजी, निला यरनाळकर, सुषमा प्रभू-खानोलकर, विवेक कुबल, नितिश कुडतरकर आदींचा समावेश होता.



यातील रेकॉर्ड डान्स स्पर्धेत मोठा गटात 8 स्पर्धकांनी व लहान गटात 25 स्पर्धकांनी तर जोडी नृत्य स्पर्धेत 8 जोडय़ांनी सहभाग घेतला होता. या स्पर्धेसाठी परीक्षक म्हणून सौ. अंतरा रगजी, निला यरनाळकर, अँड. सौ. सुषमा प्रभू-खानोलकर यांनी काम पाहिले.

वेंगुर्ले (वार्ताहर)-