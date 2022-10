शेतकऱ्यांच्या भात विक्री नोंदणीचा जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आढावा

Advertisements

Review of farmers’ rice sale registration by the district collector

राज्य शासनाच्या आधारभूत किंमत भात खरेदी योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना हमीभावाने शासकीय खरेदी केंद्रावर भात विक्री करायचा आहे. त्या शेतकऱ्यांसाठी खरेदी केंद्रावर ऑनलाइन नोंदणी सुरू आहे. मालवण तालुका खरेदी विक्री संघ केंद्रावर सुरू असलेल्या कामकाजाचा आढावा जिल्हाधिकारी के मंजुलक्ष्मी यांनी मंगळवारी घेतला.

दरम्यान, दरम्यान शेतकऱ्यांची नोंदणी सुलभ पद्धतीने व्हावी यासाठी डाटा ऑपरेटर संख्या वाढवणे. महसूल अधिकारी कर्मचारी यांची उपस्थिती ठेवणे. अश्या सूचना करून त्याची अंमलबजावणी बुधवार पासून करण्याबाबत सांगण्यात आले. सोबतच शेतकऱ्यांच्या ई पीक पाहणी नोंद चा आढावा घेण्यात आला.

मालवण / प्रतिनिधी