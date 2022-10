एस. नवकिशोर रेड्डी सिंधुदुर्गचे नवे उपवनसंरक्षक

Advertisements

S. Navkishore Reddy is Sindhudurg’s new conservator of forest–

सिंधुदुर्ग उपवनसंरक्षक म्हणून एस नवकिशोर रेड्डी यांनी मंगळवारी पदभार स्वीकारला. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा तात्पुरता उपवनसंरक्षक पदाचा पदाभार असलेले दीपक खाडे यांनी त्यांना पदभार सोपविला .सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जंगल आणि वन्य प्राण्यांचे संरक्षण करतानाच वन्य प्राण्यांपासून होणाऱ्या नुकसानी पासून जिल्ह्यातील जनतेला जास्तीत जास्त शासनाकडून नुकसान भरपाई देण्याचा प्रयत्न आपला राहणार असल्याचे एस नव किशोर रेड्डी यांनी सांगितले.

सावंतवाडी / प्रतिनिधी