समुद्रकिनारी विठ्ठलाचं वाळूशिल्प; निमित्त कार्तिकी एकादशीचं !

Sand sculpture of Vitthal by the sea; On the occasion of Kartiki Ekadashi!

कार्तिकी एकादशी निमित्त सिंधुदुर्गच्या आरवलीमधील वाळूशिल्पकार रविराज चिपकर यांनी वाळूमध्ये विठ्ठलाची प्रतिकृती वाळूमध्ये साकारली आहे.आज कार्तिकी एकादशी आहे. यानिमित्त श्री विठ्ठल-रुक्मिणीची शासकीय महापूजा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि त्यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांच्या हस्ते संपन्न झाली.या निमित्ताने सिंधुदुर्गच्या आरवलीमधील वाळूशिल्पकार रविराज चिपकर यांनी वाळूमध्ये विठ्ठलाची प्रतिकृती वाळूमध्ये साकारली आहे.

सावंतवाडी / प्रतिनिधी