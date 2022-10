Advertisements

Sand thieves have no right to criticize Rane – BJP spokesperson Sanju Parab

राणे कुटूंबावर बोलण्याची भास्कर जाधव यांची पात्रता नाही . त्यामुळे वाळूचोर भास्कर जाधव यांनी आपली पात्रता ओळखून वागावं. यापूर्वी राणेंनीच भास्कर जाधवांना पंधरा लाख रुपयांची मदत केली होती .असं विधान भाजपचे प्रवक्ते संजू परब यांनी पत्रकार परिषदेत आज केले . यावेळी शहराध्यक्ष अजय गोंदा वळे , आनंद नेवगी , बंटी पुरोहित , दिलीप भालेकर , अमित परब , उपस्थित होते .

सावंतवाडी / प्रतिनिधी