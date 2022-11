Advertisements

Santhan Jeral passed away due to old age

रेडी म्हारतळेवाडी येथील रहिवाशी संतान मिंगेल जेराल (76) यांचे बुधवार दि. 2 नोव्हेबर रोजी निधन झाले. त्यांच्या पश्चात दोन मुलगे, मुलगी, सूना, पुतणे, पुतण्या, नातवंडे असा परिवार आहे.

रेडी येथील रिक्षा चालक झुजे जेराल यांची ती मातोश्री होत.

रेडी (प्रतिनिधी)-