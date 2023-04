सातोसे – रेखवाडी येथील श्री वंसदेव मंदिर जिर्णोद्धार कलशारोहण सोहळा 1 ते 4 मे रोजी

सातार्डा / प्रतिनिधी

Satose – Shree Vansdev Temple Restoration Kalsharohan Ceremony at Rekhwadi 1st to 4th May

सातोसे – रेखवाडी येथील श्री वंसदेव मंदिर जिर्णोद्धार कलशारोहण व श्री वंसदेव मूर्ती पुनःप्रतिष्ठापना महासोहळा दि 1 ते 4 मे रोजी या कालावधीमध्ये साजरा केला जाणार आहे. यानिमित्त विविध धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन श्री वंसदेव मंदिरामध्ये करण्यात आले आहे. सोमवार दि 1 मे रोजी सकाळी 8 वाजता धार्मिक विधी व दुपारी महाप्रसाद होणार आहे. रात्री 9 वाजता डिचोली – गोवा येथील प्रसिद्ध कीर्तनकार ह. भ. प. रामचंद्र उर्फ किरण गोविंद तूळपुळे यांचे सुश्राव्य कीर्तन होणार आहे.