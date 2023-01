निरवडे-कोनापाल शाळेचा विद्यार्थी शंभू पांढरेचे शिष्यवृत्ती व नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षेत यश

Scholarship and success in Navodaya Vidyalaya entrance exam of Niravade-Konapal school student Shambhu Pandey

निरवडे कोनापाल शाळा नं. २ चा विद्यार्थी शंभू गणपत पांढरे याने शिष्यवृत्ती परीक्षा व नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षेत यश संपादित केले आहे. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे यांच्यामार्फत ३१ जुलै २०२२ रोजी घेण्यात आलेल्या पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षेमध्ये शाळा निरवडे कोनापाल नं. २ चा विद्यार्थी कु. शंभू गणपत पांढरे हा विद्यार्थी जिल्हा गुणवत्ता यादीत तिसरा व सावंतवाडी तालुका गुणवत्ता यादीत दुसरा क्रमांक मिळवून उत्तीर्ण झालेला आहे. तसेच जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा ही उत्तीर्ण होऊन नवोदय प्रवेशासाठी पात्र ठरलेला आहे.



या यशाबद्दल निरवडे माजी सरपंच प्रमोद गावडे, ग्रा.प.सदस्य दशरथ मल्हार, प्रगती शेटकर, रेश्मा पांढरे, आदेश जाधव, शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष संदिप बाईत, सामाजिक कार्यकर्ते रमेश पांढरे,शिक्षणप्रेमी बाळा बाईत, मुख्याध्यापक दत्तकुमार फोंडेकर, नीलम कानसे, नारायण नाईक, उदेश नाईक, स्वप्नाली गरड, आदी उपस्थित होते. त्याच्या या यशाबद्दल सर्व स्तरातून कौतुक केले जात आहे.

न्हावेली/ वार्ताहर