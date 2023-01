Selection of Rahul Sawant from Hewale-Bambarde in the state level kabaddi team

दोडामार्ग तालुक्यातील हेवाळे बांबर्डे येथील कु.राहुल प्रवीण सावंत याची कबड्डी खेळामध्ये अजिंक्यपद निवड चाचणी सिंधुदुर्ग, राज्यस्तरीय स्पर्धेसाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या संघामध्ये त्याची निवड झाली आहे. या निवडीबद्दल तालुक्यातील क्रीडा प्रेमी, सामाजिक कार्यकर्ते लोकप्रतिनिधी या सर्वांकडून सर्वत्र अभिनंदन होत आहे.

साटेली / भेडशी प्रतिनिधी