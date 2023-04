कोल्हापूर येथे होणाऱ्या शुटिंग चॅम्पियनशीपसाठी सिंधुकन्या जान्हवी देसाईची निवड !

कट्टा / वार्ताहर

Selection of Sindhukanya Janhvi Desai for Shooting Championship to be held in Kolhapur!

कोल्हापूर येथे होणाऱ्या IGC -Inter DTE Shooting Championship 2023 साठी 58 महाराष्ट्र बटालियन एनसीसी ओरोस, सिंधुदुर्ग मधून ज्युनियर विभागात वराडकर हायस्कूल कट्टाच्या जान्हवी संदिप देसाई ची निवड झाली असून 28 एप्रिल 2023 रोजी कोल्हापूर येथे होणाऱ्या कोल्हापूर ग्रुप टीम शूटिंग स्पर्धेमध्ये जान्हवी संदीप देसाई सिंधुदुर्गचे प्रतिनिधित्व करणार आहे.NCC विभाग प्रमुख एकनाथ राऊळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली जान्हवीने हे यश संपादन केले आहे.तिच्या पालकांचे विशेष असे प्रोत्साहन आणि योगदान तिला यशस्वीतेकडे नेत आहे.

मालवण तालुक्यात NCC युनिट कार्यरत असणारी वराडकर हायस्कूल व कनिष्ठ महाविद्यालय कट्टा ही एकमेव शाळा असून आज अनेक विद्यार्थी NCC मध्ये यश संपादन करीत आहेत.



कट्टा पंचक्रोशी शिक्षण प्रसारक मंडळाचे विश्वस्त कर्नल शिवानंद वराडकर ,अॅड एस .एस .पवार अध्यक्ष अजयराज वराडकर, उपाध्यक्ष आनंद वराडकर, शेखर पेणकर ,सचिव सुनील नाईक, विजयश्री देसाई ,सहसचिव साबाजी गावडे खजिनदार रवींद्रनाथ पावसकर व सर्व सन्माननीय संचालक,स्कूल कमिटी चेअरमन सुधीर वराडकर, माजी विद्यार्थी संघाचे अध्यक्ष अनिल फणसेकर व माजी विद्यार्थी संघाचे सर्व सन्माननीय संचालक मुख्याध्यापक संजय नाईक, पर्यवेक्षिका देवयानी गावडे- राऊळ या सर्वांनी अभिनंदन केले व पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या.