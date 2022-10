माडखोल फार्मसी कॉलेजच्या दोन विद्यार्थ्यांची बी.फार्मसीसाठी निवड

Advertisements

Selection of two students of Madkhol Pharmacy College for B.Pharmacy

माडखोल येथील शनैश्वर शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित व्ही पी कॉलेज ऑफ फार्मसी या महाविद्यालयातील चतुर्थ वर्ष औषध निर्माणशास्त्र ( बी. फार्मसी) मधून उत्तीर्ण झालेल्या अनिकेत धुळप आणि अनिकेत मेलवणे दोन्ही विद्यार्थ्यांची भारतातील नामांकीत अशा अनुक्रमे एनआयपीइआर आणि आयसीटी या संस्थेत उच्च शिक्षणासाठी एम फार्मसीसाठी निवड झाली आहे.



अनिकेत धुळप याची बिहार हाजीपुर येथील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एज्युकेशन अँड रिसर्च (एनआयपीइआर) या संस्थेत तर अनिकेत मेलवणे याची ओडिसा भुवनेश्वर येथील

इन्स्टिट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नॉलॉजी (आयसीटी) या संस्थेत एम फार्मसीसाठी निवड झाली आहे.



अनिकेत धुळप आणि अनिकेत मेलवणे यांची एम फार्मसीसाठी निवड झाल्याबद्दल या दोन्ही विद्यार्थ्यांचे व्ही पी कॉलेज ऑफ फार्मसी प्रेरणास्थान डॉ. वेदप्रकाश पाटील, संस्थेचे कार्याध्यक्ष आमदार डॉ. राहुल पाटील, महाविद्यालयाचे प्रशासकीय अधिकारी पंकज पाटील, प्राचार्य डॉ. सुनील शिंगाडे तसेच शिक्षक व कर्मचाऱ्यांनी आभिनंदन करून त्यांच्या पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या आहेत.

ओटवणे /प्रतिनिधी