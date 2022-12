श्री पंचम खेमराज महाविद्यालयाच्या दोन विद्यार्थिनींची मुंबई विद्यापिठाच्या हॅन्डबाॅल संघामध्ये निवड

Advertisements

Selection of two students of Shree Pancham Khemraj College in Mumbai University Handball Team

मुंबई विद्यापीठ अंतर्गत कोकण विभागीय हँडबॉल स्पर्धा दिनांक 9/ 12 /2022 रोजी सीकेटी महाविद्यालय पनवेल या ठिकाणी संपन्न झाली. या स्पर्धेमध्ये एसपीके महाविद्यालयाच्या मुलींच्या हँडबॉल संघाने कास्यपदक पटकावले . या स्पर्धेतून आंतरविभागीय आंतर महाविद्यालयीन विभागीय हँडबॉल स्पर्धेसाठी तृतीय वर्ष बीए ची विद्यार्थिनी कु. विशाखा मनोहर गवस व तृतीय वर्ष विज्ञान प्राणिशास्त्र विषयाची विद्यार्थिनी कु. मृणाल मनोहर देसाई यांची कोकण विभागीय संघात निवड झाली. कोकण विभागीय संघाने मुंबई विद्यापीठ आंतर महाविद्यालयीन विभागामध्ये सुवर्णपदक पटकावले. या स्पर्धेतून मुंबई विद्यापीठ हँडबॉल संघामध्ये कु. विशाखा मनोहर गवस व कु. मृणाल मनोहर देसाई यांची पश्चिम विभागीय आंतर विद्यापीठ हँडबॉल स्पर्धेसाठी महाराजा चित्राल बुंदेलखंड विद्यापीठ छत्रापूर मध्यप्रदेश

येथे 27 डिसेंबर ते 31 डिसेंबर या कालावधीत होणाऱ्या स्पर्धेसाठी निवड झाली.

सावंतवाडी / प्रतिनिधी