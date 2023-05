जिल्हा क्रिकेट समालोचक संघटना अध्यक्षपदी शाम वाककर तर सचिवपदी जय भोसले

Sham Wakle as the President of the District Cricket Transport Association and Jai Bhosale as the secretary.

सावंतवाडी / प्रतिनिधी

क्रिकेटच्या मैदानावर आपल्या मधुर आणि जबरदस्त आवाजाने सामन्यांचे धावते वर्णन करणाऱ्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील क्रिकेट समालोचकांनी एकत्र येत सिंधुदुर्ग जिल्हा क्रिकेट कॉमेंट्रेटर असोसिएशनची स्थापना केली.या संघटनेच्या अध्यक्षपदी मालवण तालुक्यातील शाम वाककर यांची तर सचिवपदी बांदा येथील जय भोसले यांची एकमताने निवड करण्यात आली.तर उपाध्यक्षपदी अमोल जमदाडे(कणकवली) आणि समीर चिरमुरे(दोडामार्ग) यांची निवड सर्वानुमते निवड करण्यात आली.कणकवली येथे झालेल्या या बैठकीला जिल्ह्यातील प्रसिद्ध समालोचक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.सभेच्या सुरुवातीला अमोल जमदाडे यांनी प्रास्ताविकात संघटना बांधणी व स्थापनेचा उद्देश स्पष्ट केला.तर बादल चौधरी यांनी संघटने बाबत नियमावली आणि इतर नियमांची माहिती दिली.त्यानंतर समालोचक राजा सामंत आणि विवेक परब यांचा सत्कार करण्यात आला.त्यानंतर संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची निवड करण्यात आली.

अध्यक्ष म्हणून शाम वाककर,सचिव जय भोसले, उपाध्यक्ष समीर चिरमुरे, अमोल जमदाडे,खजिनदार राजा सामंत,सहसचिव उत्तम मुणगेकर, सहखजिनदार जयेश परब यांची तर सदस्यपदी प्रदीप देऊलकर,सिद्धेश परब,राजन सांगेलकर, समीर राणे यांची निवड करण्यात आली.तर सल्लागार म्हणून बादल चौधरी, समीर पांढरे,अशोक नाईक,उमेश परब,रमेश वालावलकर यांची सर्वानुमते निवड करण्यात आली.