शिवानी प्रकाशन मुंबईचा वर्धापन दिन मुंबई सायन येथे उत्साहात

मसुरे प्रतिनिधी

Shivani Prakashan Mumbai celebrates its anniversary with excitement at Mumbai Sion

सिंधू पुत्र संतोष महाडेश्वर यांच्या शिवानी प्रकाशन मुंबईचा नववा वर्धापन दिन नुकताच मुंबई सायन येथील निसर्ग उद्यानात राज्यभरातील जवळपास ६० कवींच्या उपस्थितीत आणि विविध दोन कविता संग्रहांचे प्रकाशन आणि १२ साहित्यिकांना उत्कृष्ट वाङमयीन पुरस्कार देऊन व विविध कार्यक्रमांनी धुमधडाक्यात साजरा झाला.. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील कणकवली तिवरे गावचे सुपुत्र संतोष महाडेश्वर हे दरवर्षी सामाजिक क्षेत्रात उल्लेखनीय असं कार्य करत असतात त्यांच्या संकल्पनेतूनच हा अनोखा कार्यक्रम मुंबई सायन येथे विविध मान्यवरांच्या उपस्थितीत पार पडला.