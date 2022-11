संभाजी ब्रिगेडच्या इशाऱ्यानंतर कोल्हापूरात ‘हर हर महादेव’चे शो बंद

Advertisements

कोल्हापूर / प्रतिनिधी :

Shows of ‘Har Har Mahadev’ closed in Kolhapur after Sambhaji Brigade’s warning ‘हर हर महादेव’ या चित्रपटात इतिहासाची मोडतोड करण्यात आल्याने राज्यभरातून संताप व्यक्त होत आहे. या प्रकाराविषयी संभाजी ब्रिगेड आक्रमक झाले असून, त्यांनी कोल्हापूरात आंदोलनाचा इशारा दिला होता. त्यानंतर आज चित्रपटगृहांनी या चित्रपटाचे पोस्टर हटवून शो बंद ठेवले आहेत.

या चित्रपटात चुकीच्या पद्धतीने ऐतिहासिक प्रसंग दाखविण्यात आले आहेत. संभाजीराजे छत्रपती यांनी या चित्रपटावर आक्षेप घेतल्यानंतर तो वादाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे. राजकीय पक्षांसह अनेक संघटनांकडून या चित्रपटाला विरोध होत आहे. संभाजी ब्रिगेडने आक्रमक भूमिका घेतल्याने अनेक ठिकाणी शो बंद करण्यात आले आहेत. संभाजी ब्रिगेडच्या इशाऱ्यानंतर कोल्हापुरातही ‘हर हर महादेव’ चित्रपटाचे शो बंद करण्यात आले आहेत.

पुणे, पिंपरी-चिंचवडसह, औरंगाबाद, ठाणे यासारख्या अन्य शहरांमध्येही संभाजी ब्रिगेडने या चित्रपटाचे शो बंद पाडले आहेत.