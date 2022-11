श्री प. पू. विनायक राऊळ महाराजांच्या पालखीचे दोडामार्गात स्वागत

Advertisements

Shri H.P. Welcoming the palanquin of Sadhguru Samarth Vinayak Raul Maharaj in Dodamarg

श्री प.पू. सद्गुरु समर्थ विनायक (अण्णा) राऊळ महाराजांच्या पालखीचे दोडामार्ग गांधी चौकात भक्तिमय वातावरणात स्वागत करण्यात आले. साटेली-भेडशी येथील श्री.प.पू. सद्गुरू समर्थ राऊळ महाराज स्मारक मंदिरात प.पू. विनायक (अण्णा) राऊळ महाराच मूर्तीची प्रतिष्ठापना करण्यात येणार आहे.

पिंगुळी येथून श्री प.पू. विनायक (अण्णा) महाराजांच्या मूर्ती व पालखीची मिरवणूक निघाली. मंगळवारी सायंकाळी या पालखीचे दोडामार्ग तालुक्यात आगमन झाले. भाविकांनी पालखीचे जल्लोषात व भक्तिमय वातावरणात स्वागत करण्यात आले. साटेली-भेडशी येथील स्मारक मंदिरात या पालखीचे आगमन झाले. यावेळी मोठ्या प्रमाणात भाविकांची दर्शनासाठी गर्दी झाली होती. समर्थ राऊळ महाराजांच्या जयघोषात सारा परिसर दाणाणुन गेला होता. प.पू. सद्गुरू विनायक (अण्णा) राऊळ महाराजांच्या मूर्तीची येथे प्रतिष्ठापना करण्यात येणार आहे. तेथील संपूर्ण परिसर भक्तिमय वातावरणात न्हाऊन निघाला होता.

दोडामार्ग – वार्ताहर