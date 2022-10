सिद्धी गायकेने केले राष्ट्रीय स्तरावर महाराष्ट्र संघाचे प्रतिनिधित्व

Advertisements

Siddhi Gaike represented the Maharashtra team at the national level

महाराष्ट्र डॉजबॉल असोसिएशनची राज्यस्तर स्पर्धा चिखली, तालुका सांगली येथे नुकतीच संपन्न झाली. स्पर्धेतून डेरवण रत्नागिरी येथे होणाऱ्या राष्ट्रीय स्पर्धेसाठी अनंत कृष्ण केळकर हायस्कूल,वाडा. ची कुमारी सिद्धी शरद गायके इयत्ता नववी या खेळाडूची निवड झालेली आहे. तिने राष्ट्रीय स्तरावर महाराष्ट्र संघाचे प्रतिनिधित्व करून प्रशालेच्या स्पेशलच्या शिरपेच्यात मानाचा तुरा रोवला आहे.



या तिच्या यशाबद्दल तिचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. तसेच देवगड एज्युकेशन बोर्डाचे अध्यक्ष व सर्व पदाधिकारी स्थानिक समितीचे अध्यक्ष श्री शांताराम पुजारे, स्थानिक समिती सचिव श्री डी व्ही जोशी प्रशालेचे माननीय मुख्याध्यापक श्री नारायण माने सर्व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी व पालक वर्गांनी अभिनंदन केले आहे व पुढील स्पर्धेसाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत.

देवगड / प्रतिनिधी