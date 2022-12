चार्ल्स शोभराज पकड मोहिमेत सिंधू पुत्राचाही होता सहभाग

Advertisements

Sindhu Putra was also involved in the capture of Charles Sobharaj

हॅलो चाल्सॅ ‘ अशी हाक मारत मुंबईचे तत्कालीन सहाय्यक पोलीस आयुक्त मधुकर झेंडे यांच्या पथकाने आंतरराष्ट्रीय गुन्हेगार चाल्सॅ शोभराज याच्यावर गोव्याच्या पर्वरी मधील ओ कोकेरा हॉटेलमध्ये झडप घालत शिताफिने अटक केली .1986 मध्ये झेंडे यांच्या पथकाने केलेल्या या कारवाईत सावंतवाडी तालुक्यातील डेगवे गावचे सुपुत्र (कै)वासुदेव देसाई हेही सहभागी झाले होते. तत्कालीन राज्यपाल शंकर दयाल शर्मा यांच्या हस्ते देसाई यांचाही राष्ट्रपती पदक देऊन गौरव करण्यात आला होता.



नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मानवतेच्या आधारावर वयोमान लक्षात घेऊन शोभराजची एक वर्ष अगोदरच सुटका केली आहे शोभराजला १५ दिवसांत हद्दपार करण्याचे आदेशही दिले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानंतर इमिग्रेशन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी शोभराज च्या विजाची मुदत वाढवून त्याला फ्रान्सला पाठवण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्याला नेपाळमधून फ्रान्सला पाठवलं जाईल. नेपाळच्या न्यायालयाने शोभराजची सुटका केल्याने तो पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे 9 देशांच्या पोलिसांना गुंगारा देणारा हा कुविख्यात गुन्हेगार असल्याने त्याची चर्चा सुरू झाली आहे .भारतात तिहारच्या जेलमधून पलायन केले होते त्यानंतर त्याला अटक झाली होती तिहार जेल मधून सुटका झाल्यानंतर शोभराज गोव्यात लपला होता. परंतु मुंबईचे तत्कालीन सहाय्यक पोलीस आयुक्त मधुकर झेंडे यांच्या पथकाने त्याला गोव्यात अटक केली .त्यामुळे या अटकेची चर्चा सुरू झाली आहे झेंडे यांच्या पथकात डेगवेचे सुपुत्र वासुदेव देसाई होते देसाई यांचे सुपुत्र संदीप देसाई हे सध्या गावीच असतात त्यावेळी ते लहान होते वडिलांचा सत्कार झाला होता एवढेच आपल्याला आठवते असे संदीप देसाई म्हणाले.

सावंतवाडी / प्रतिनिधी