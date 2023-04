महाराष्ट्रीय यादव ट्रस्टच्या सिंधुदुर्ग जिल्हा शाखेचा उद्या १५ वा वर्धापनदिन सोहळा

ओटवणे प्रतिनिधी

वाडोस तिठा येथे गवळी समाज जिल्हा मेळाव्याचे आयोजन

Sindhudurg district branch of Maharashtrian Yadav Trust will celebrate its 15th anniversary tomorrow

महाराष्ट्रीय यादव चॅरिटी ट्रस्टच्या सिंधुदुर्ग जिल्हा शाखेच्या १५ व्या वर्धापन दिन सोहळ्यानिमित्त सोमवारी १ मे रोजी कुडाळ तालुक्यातील वाडोस तिठा येथील अन्नपूर्णा मंगल कार्यालयात सकाळी १० वाजता जिल्हा गवळी समाज मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे.

या गवळी समाज मेळाव्याला महाराष्ट्रीय यादव चॅरिटी ट्रस्ट, मुंबईचे अध्यक्ष अशोक दाते, उपाध्यक्ष पांडुरंग काते, सरचिटणीस राजेंद्र महाडिक, खजिनदार गंगाराम महाडिक, सरचिटणीस प्रशांत केळुसकर आदी मान्यवरांसह ट्रस्टचे सर्व विश्वस्त उपस्थित राहून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील गवळी समाज बांधवांना मार्गदर्शन करणार आहेत.



या गवळी समाज जिल्हा मेळाव्याचे औचित्य साधून महिलांसाठी खेळ पैठणीचा या कार्यक्रमासह हळदी कुंकू, रांगोळी व वक्तृत्व स्पर्धा, विद्यार्थी गुणगौरव तसेच ‘गोकुळचा चोर व आजची पिढी’ याबाबत शंकर प्रभू यांचे व्याख्यान आदी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे.या मेळाव्याला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील समस्त गवळी समाज बांधवांनी उपस्थित राहावे असे आवाहन महाराष्ट्रीय यादव चॅरिटी ट्रस्टचे सिंधुदुर्ग जिल्हा कार्याध्यक्ष दशरथ शृंगारे, उपाध्यक्ष बयाजी बुराण, सचिव नामदेव गवळी, खजिनदार सिताराम केळुसकर, सहसचिव रामचंद्र भालेकर यांनी केले आहे.