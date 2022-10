सिंधुदुर्ग शैक्षणिक विकासाचे मॉडेल बनवणार- केसरकर

Advertisements

Sindhudurg district will make a model of educational development for Maharashtra- Deepak Kesarkar

दिल्ली, गोवा, राजस्थान ही राज्ये शिक्षण क्षेत्रात अव्वल आहेत. या राज्यांच्या बरोबरीने महाराष्ट्रातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात त्याचप्रमाणे शिक्षणाच्या सर्व सोयीसुविधा मिळाव्यात या दृष्टिकोनातून शाळा पाहणी या संदर्भातील आढावा संस्थाचालक, मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख, विद्यार्थी यांच्याकडून घेतला गेला असून सिंधुदुर्ग जिल्हा महाराष्ट्र राज्यासाठी एक शैक्षणिक मॉडेल बनवण्याचा आपला संकल्प आहे. त्यासाठी आपण राज्याच्या शिक्षण सचिवांची टीम सिधुदुर्गात पाठविली असल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी आयोजित आढावा कार्यक्रमात व्हीसीवरून बोलताना स्पष्ट केली.

वेंगुर्ला / प्रतिनिधी