अनर्थ टळला, मालगाडीचं इंजिन रुळावरुन घसरुन थेट घुसलं शेतात

ऑनलाईन टीम/तरुण भारत

मालगाडी थेट शेतात घुसून मोठा अपघात झाल्याची धक्कादायक घटना करमाळा सोलापूरात घडली आहे. सोलापूरच्या करमाळ्यात एक मालागाडीचे इंजिन शेतात घुसले, त्यानंतर मालगाडीचे काही डबेही रुळावरून सरकले. या घटनेमध्ये कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. मात्र, रेल्वेचे इंजिन कोसळून इतर डबेही रुळावरून घसरल्याने मालगाडीचे मोठे नुकसान झाले आहे. ही मालगाडी सोलापूर येथून पुणे येथे जात असताना दुर्घटना घडली आणि इंजिन थेट शेतात घुसलं. पहाटे ३ वाजून ४० मिनिटांच्या सुमारास ही दुर्घटना घडली. या दुर्घटनेत कोणीही जखमी किंवा जीवितहानी झालेली नाही. (karmala goods train accident both engines of train stuck in farm and good boogies)



मिळालेल्या माहितीनुसार, सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा तालुक्यातल्या केम गावाजवळ मालवाहतूक करणाऱ्या रेल्वेचा अपघात झाला. मालवाहू गाडीचे रेल्वे इंजिन थेट शेतात घुसले. रविवारी सकाळच्या सुमारास ही घटना घडली. दरम्यान, केम या गावाजवळील शेतात सिमेंट भरलेल्या रेल्वेचे इंजिन रूळ सोडून थेट शेतात घुसले. सुदैवाने शेतात लोकवस्ती किंवा व्यक्ती नसल्याने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही. त्यामुळे मोठा अनर्थ टळला. मात्र, रेल्वे इंजिन रुळावरून खाली घसरल्याने काही रेल्वे गाड्यांचे वेळापत्रक बिघडले आहे. आता ही रेल्वे वाहतूक पूर्वपदावर आणण्याचे प्रयत्नही सुरु आहेत.



चौकशीनंतर अपघाताचं कारण समोर येईल अशी माहिती प्रशासनाने दिली आहे. दरम्यान, ब्रेक फेल झाल्याने ही दुर्घटना झाल्याची प्राथमिक माहिती मिळत आहे. या अपघातानंतर या मालगाडीच्या चालकासोबत मालगाडी वाहून नेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांशी चर्चा करुन नेमके काय घडले, याबाबत अधिक माहिती घेतली जात आहे.