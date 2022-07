स्पाईसजेट विमानाच्या केबिनमधून धूर आल्याने इमर्जन्सी लँडिंग

ऑनलाईन टीम/तरुण भारत

दिल्लीहून जबलपूरला (Delhi To Jabalpur) येणाऱ्या स्पाईसजेट विमानातून (SpiceJet flight) अचानक धूर निघू लागल्याने या विमानाचे दिल्ली विमानतळावर इमर्जन्सी लँडिंग करण्यात आले आहे. ही घटना आज सकाळच्या सुमारास घडली आहे. या घटनेचा व्हिडिओ समोर आला असून धूर निघाल्यानंतर विमानातील प्रवाश्यांमध्ये गोंधळ उडाला होता. (SpiceJet Flight From Delhi To Jabalpur Makes Emergency Landing After Smoke Detected Inside Cabin)



दिल्लीहून जबलपूर निघालेल्या स्पाईसजेट विमानाला उड्डाणानंतर काहीच वेळातच पुन्हा खाली उतरवण्यात आले. उड्डाणानंतर विमानात धुराचे लोट पसरले होते. घटनेवेळी प्रत्यक्षात विमान ५००० फूट उंचीवर होते यावेळी अचानक केबिनमधून धुराचे लोट पसरु लागले. यानंतर संपूर्ण विमान धुराने भरले. विमानात अचानक धुराचे लोट पसरल्याने प्रवाशांमध्येही एकच गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. याया घटनेबाबत स्पाइसजेटच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, सर्व प्रवाशांना सुरक्षितपणे दिल्ली विमानतळावर उतरवण्यात आले आहे. या विमानाने दिल्ली विमानतळावरून सकाळी ६.१५ वाजता उड्डाण केले होते.



एएनआयने एक व्हिडिओ शेअर केला आहे, ज्यामध्ये केबिनमधून धूर येताच प्रवासी वर्तमानपत्रे आणि एअरलाईन बुकलेटसह धूरपासून आपले संरक्षण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अचानक आलेल्या धुरामुळे विमानातील प्रवासी देखील काही वेळासाठी घाबरले. यावेळी परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखत पायलटने विमान पुन्हा दिल्ली विमानतळावर उतवरण्याची परवानगी घेतली आणि यानंतर विमानाचे पुन्हा दिल्ली विमानतळावर सुरक्षितरित्या आपत्कालीन लँडिंग करण्यात आले. यानंतर विमानातील सर्व प्रवाशांना तात्काळ सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले.



याआधीही १९ जून रोजी पाटणाहून दिल्लीला जाणाऱ्या स्पाइसजेटच्या विमानात आग लागल्याची माहिती स्थानिक लोकांनी पाटणा विमानतळ आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांना दिली होती. त्यामुळे विमानाला परत पाटणा येथे उतरावे लागले. त्यामागे तांत्रिक बिघाड असल्याचे कारण समोर आले.